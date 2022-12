Genova – Una rapina si è verificata ieri mattina in un tabaccheria in via Bertani, dove un uomo è entrato con il volto coperto e si è fatto consegnare l’incasso. La donna che lavora all’interno del negozio, nel tentativo di fermare il ladro, si è lievemente ferita ed è stata trasportata all’ospedale San Martino.

Oltre ai sanitari del 118, sul luogo del furto sono arrivate anche le pattuglie dei carabinieri che hanno dato il via alle indagini per cercare di risalire all’autore del fatto.