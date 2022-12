Genova – Ancora incidenti causati da presenza di olio sull’asfalto. Questa volta succede in val Polcevera, in via Perlasca e anche questa volta, a pagarne le conseguenze, moto e scooter.

Fortunatamente non si segnalano feriti ma le cadute sono state molte.

La polizia locale ha inviato un messaggio che invita alla massima prudenza alla guida attraverso il servizio di messaggistica Telegram.

Nei giorni scorsi analogo problema si era verificato in corso Carbonara e in corso Dogali.

In questo caso si era deciso di chiudere la strada.