Genova – Raffica di guasti negli impianti semaforici tra Albaro e Sturla. Dalla scorsa notte i semafori di via Cavallotti e via Capresa, via Orsini, via Pisa e piazza Sturla sono fuori servizio e offrono solo la luce arancione lampeggiante.

La polizia locale invita alla massima prudenza mentre gli automobilisti genovesi che attraversano la zona si domandano quanto serva per riparare il guasto.

Pesanti i disagi al traffico della zona a causa dell’attraversamento “a vista” di incroci molto pericolosi e trafficati.