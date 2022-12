Ancora correnti umide di origine Atlantica sulla Liguria e ancora cielo in gran parte coperto o molto nuvoloso, specie nel centro-levante.

Condizioni meteo che dovrebbero accompagnare il Natale nella nostra regione, con qualche probabilità in più di pioggia nella giornata del 25 dicembre e sempre nella zona di centro-est.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 23 dicembre 2022

Schiarite saranno possibili sull’Imperiese, Alpi Liguri e Bormida occidentale. Sul resto della regione nubi basse che potrebbero lasciare filtrare un po’ di sole nelle ore centrali della giornata. Qualche pioviggine non si esclude sullo Spezzino.

Venti forti da sud-ovest sul basso Ligure e Capo Corso, moderati da sud-est sul settore centro-orientale, deboli variabili a ponente.

Mare molto mosso per onda lunga da sud-ovest.

Temperature stazionarie.

Costa: min +8/13°C, max +12/16°C

Interno: min +7/+10°C, max +9/+12°C (fondovalle/collina)

Sabato 24 dicembre 2022

Molte nubi su tutta la regione ad eccezione dell’Imperiese e le Alpi Liguri dove avremo ampie schiarite. Un po’ di sole sarà possibile nelle ore centrali della giornata anche sulle restanti aree. Basso il rischio di pioggia.

Venti residui rinforzi da sud-ovest al mattino sul basso Ligure, venti deboli da sud-est a levante e da nord-est a ponente.

Mare da molto mosso a mosso.

Temperature stazionarie

Tendenza per domenica 25 dicembre 2022

Natale grigio e piovigginoso specie sul settore centro-orientale, schiarite su Imperiese. Temperature invariate.