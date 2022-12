Genova – Cinghiali a spasso per strada anche a Natale dove l’emergenza cinghiali è ormai quotidiana. Anche in questo caso viene segnalata una famigliola di cinghiali che passeggia sulla carreggiata, in corso Europa, all’altezza di via Mosso, nella zona dell’ospedale San Martino.

Una presenza pericolosa per auto e moto e la polizia locale la segnala invitando alla massima prudenza.

La famigliola potrebbe essere discesa dalle alture e probabilmente vi farà ritorno appena il traffico incomincerà ad aumentare.