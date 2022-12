Prosegue ancora l’arrivo di correnti umide dai quadranti occidentali verso la Liguria e anche i prossimi giorni festivi saranno caratterizzati da molte nubi, qualche piovasco e da temperature miti.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 25 dicembre 2022

Al mattino molte nubi su gran parte della regione, fatta eccezione per qualche schiarita su Imperiese ed Alpi Liguri. Non si escludono pioviggini o locali piovaschi sul settore centrale.

Nella prima parte del pomeriggio situazione pressoché invariata, mentre verso sera deboli piogge più organizzate potranno interessare il centro-levante regionale.

Venti deboli o moderati da sud-est sul centro-levante, deboli settentrionali a ponente.

Mare poco mosso, localmente mosso a levante.

Temperature in diminuzione in quota, stazionarie od in lieve calo altrove.

Costa: min +9/14°C, max +13/16°C

Interno: min +3/+10°C, max +7/+13°C (fondovalle/collina)

Lunedì 26 dicembre 2022

Giornata grigia ed accompagnata da deboli piogge, solo localmente di moderata intensità, sul centro-levante. Tempo asciutto altrove, possibili schiarite su Imperiese ed Alpi Liguri.

Venti moderati da sud-est sul centro-levante, deboli da sud-ovest a ponente.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature stazionarie.

Tendenza per martedì 27 dicembre 2022

Ancora molte nubi a levante, non si escludono deboli piovaschi sullo Spezzino. Altrove tempo asciutto con ampie schiarite, specie su Savonese ed Imperiese

Temperature stazionarie.