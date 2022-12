Genova – E’ uscita di casa per andare al pranzo di Natale ma quando è rientrata ha scoperto che i ladri le avevano svaligiato la casa fuggendo con un bottino di oltre 10mila euro. Un Natale da dimenticare per una donna residente nel quartiere di Rivarolo che custodiva una grossa somma di contante in casa.

La donna ha lasciato l’abitazione per andare a festeggiare il Natale ma quando è tornata ha trovato una brutta sorpresa.

I ladri avevano forzato una finestra ed erano riusciti a penetrare nell’immobile rubando ben 10mila euro in contanti.

Rubati anche gioielli e oggetti preziosi che la donna nascondeva in casa.

Indagini in corso sul furto e sulla possibilità che i ladri conoscessero le abitudini della vittima o addirittura che la stessero seguendo da un pò.