Genova – I lavori di manutenzione vanno a rilento e i genovesi ironizzano sui social. E’ il caso della scalinata che collega via Burlando con via Montaldo che presenta criticità ormai datate. I cartelli avvisano da tempo che il fondo stradale è dissestato ed occorre prudenza ma nelle feste, un pò per goliardia e un pò per quella tendenza al mugugno tipicamente genovese, i residenti hanno deciso di “rispondere” con la speranza che l’anno prossimo si pongano dei rimedi oltre a segnalare il pericolo.

E così, sui cartelli stradali che avvertono “scala dissestata” sono apparse delle “aggiunte” con scritto “abbiamo capito, ora bisogna ripararle”.