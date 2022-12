Santa Margherita Ligure (Genova) – Un presepe realizzato in un gozzo all’ancora nel porticciolo. La novità natalizia sta suscitando grande interesse da parte dei visitatori e dei tanti turisti che in questi giorni affollano la località della riviera ligure.

La barca, un tradizionale gozzo ligure in legno, ospita un piccolo ma efficace presepe, realizzato con cura certosina e tanto amore.

Alla natività, protetta da una umile costruzione, si affiancano i pastori, gli animali e le immancabili presenze di ogni presepe ma la scelta della barca crea un’atmosfera particolare e nuova.

Da quando è stata “messa in mare”, l’opera ha suscitato grande interesse e i turisti si affollano per uno scatto ricordo.