Genova – Era appena tornata da una serata in pizzeria con la figlia la pensionata di 73 anni aggredita da tre sconosciuti che l’hanno seguita sino nel portone di casa. La donna si è sentita afferrare alle spalle e poi è stata gettata a terra e derubata della borsetta e di un monile in oro. I tre malviventi, giovani, sono fuggiti facendo perdere le loro tracce ma le modalità dell’aggressione ricordano un altro episodio avvenuto in corso Magenta, a Castelletto e si pensa ad una banda.

La pensionata è stata soccorsa e trasportata in ospedale e fortunatamente non ha riportato lesioni gravi ma è comprensibilmente sotto choc e ora ha paura ad uscire di casa.

Secondo le ricostruzioni la donna, rientrando in casa, in via Armenia, potrebbe aver aperto il portone ad uno dei componenti della banda che poi ha fatto entrare gli altri due restando a fare “il palo”.

La vittima ha iniziato a salire le scale ma è stata afferrata alle spalle e gettata a terra e poi colpita sino a quando non ha mollato la presa della borsetta.

Un’aggressione violenta che avrebbe potuto causare bel altre conseguenze e che ricorda da vicino un altro episodio avvenuto a Castelletto alcuni giorni fa.

Una “somiglianza” su cui stanno lavorando le forze dell’ordine che potrebbero ora incrociare le informazioni per scoprire se i malviventi sono gli stessi.