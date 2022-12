Un leggero rallentamento delle correnti umide di provenienza meridionale garantisce alla Liguria una giornata di tregua con ampie schiarite, specie a ponente ma il ritorno dei flussi tornerà a portare nuvole e possibili piovaschi nella seconda parte della settimana, con un nuovo graduale peggioramento.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 28 dicembre 2022

Mattinata soleggiata a ponente; nuvolosità irregolare sul resto della regione e addensamenti via via più compatti sul settore centro-orientale; tra il pomeriggio e la serata su queste zone non si escludono deboli precipitazioni. Molto nuvoloso o coperto ovunque entro la fine della giornata.

Venti di tramontana tesa durante la notte e la mattinata tra Capo Mele e Voltrese, locali accelerazioni nelle zone soggette. Dal pomeriggio flussi in generale attenuazione.

Mare generalmente mosso al largo; poco mosso dalla sera lungo la costa.

Temperature in calo, specie le massime nell’interno

Costa: min 9/13°C, max 13/15°

Interno: min +5/11°C, max +9/13°C (fondovalle/collina)

Giovedì 29 dicembre 2022

Liguria divisa in due: piogge diffuse a levante, asciutto a ponente con spazio per aperture al mattino su imperiese [Maggiori dettagli nell’aggiornamento di domani]

Venti sostenuti da scirocco sul settore centrale e orientale del Ligure, rinforzi in mare aperto. Deboli o al più moderati settentrionale su imperiese e savonese.

Mare in prevalenza mosso.

Temperature in aumento le minime a levante, in calo le massime ovunque.

Tendenza per venerdì 30 dicembre 2022

Ancora tempo perturbato a levante con precipitazioni moderate sebbene non si possa escludere dal pomeriggio qualche scroscio più intenso tra Genova e il Tigullio.

Venti a rotazione ciclonica, intensità al più moderata.