Cesio (Imperia) – Un ritorno di fiamma ha causato gravi ustioni ad una coppia di anziani che vive in frazione Cartari, nel comune di Cesio, in alta valle Impero. I due, questa mattina, intorno alle 8, si trovavano vicino alla stufa quando, forze a causa dell’uso di un liquido infiammabile, si è verificata una forte fiammata che ha investito i due, ustionandoli.

La donna, 85 anni, è stata avvolta dalle fiamme ed ha riportato ustioni sul 70% del corpo mentre il marito ha riportato ustioni di secondo grado al viso ed alle mani.

Sul posto è arrivato l’elicottero del 118 che ha prelevato la donna e l’ha trasferita al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova.

In corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.