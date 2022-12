Genova – Ha dimenticato un pentolino sul fuoco e il materiale all’interno si è incendiato provocando un denso fumo nero che lo ha intossicato. Brutta avventura, questa mattina, nel controviale di via Gianelli, a Quinto, per un un uomo che vive da solo.

Per cause ancora da accertare è divampato un incendio in cucina e l’uomo, per cercare di spegnere le fiamme, è rimasto intossicato dal denso fumo nero che ha invaso l’appartamento.

Fortunatamente i vicini di casa hanno sentito le urla dell’uomo e hanno visto il fumo uscire dalle finestre e hanno subito chiamato i vigili del fuoco che sono arrivati ed hanno messo in salvo l’uomo.

Spente le fiamme i pompieri hanno avviato le prime indagini per accertare l’origine dell’incendio che avrebbe avuto origine in cucina.