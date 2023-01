Bordighera (Imperia) – Sono finiti con l’auto sulla spiaggia e non riuscivano più a tornare a casa. Brutto finale d’anno per una coppia – pare attenpata – che ha scelto la spiaggia per un finale romantico del 2022.

L’auto è rimasta bloccata nella sabbia e sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per trascinarla al sicuro sulla strada.

L’intervento è terminato intorno alle 5 del mattino e sul posto è intervenuta anche la Capitaneria di Porto che ha sanzionato i due.

(Foto di Archivio)