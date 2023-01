Genova – E’ stato recuperato ormai senza vita, poco dopo le 19, l’uomo finito in mare in circostanze ancora tutte da chiarire, nell’area del Porto Antico, a calata Salumi, nelle vicinanze del galeone Neptune.

Un passante ha notato l’uomo in mare che si sbracciava cercando di farsi vedere e nel tentativo di soccorrerlo si è tuffato in mare ma, raggiunto il punto, l’uomo in pericolo era già sparito sotto la superficie dell’acqua.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra e il nucleo sommozzatori ha recuperato il corpo dell’uomo ormai deceduto.

Inutili i tentativi di rianimarlo da parte del 118.

Sul posto presenti anche Polizia di Stato, Carabinieri e Capitaneria di Porto.