Genova – Raffica di interventi per cassonetti in fiamme o piccoli principi di incendio, nella notte di Capodanno, in diverse zone della città.

All’origine degli incendi, per lo più, fuochi d’artificio gettati tra i rifiuti o finiti tra i cumuli di cartoni.

Le squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate per diverse ore, in quasi tutta la città, per andare a domare gli incendi e bonificare le aree.

Fortunatamente non si registrano feriti.