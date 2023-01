Ceriale (Savona) – Ancora un incidente grave con i fuochi d’artificio inesplosi da Capodanno. Un ragazzo di 15 anni rischia lesioni permanenti ad una mano e ad un occhio per aver raccolto un petardo inesploso da terra. Il piccolo ordigno è esploso causando brutte ferite alla mano del ragazzo e ad un occhio.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16 in via Marixe e il ragazzo è stato soccorso da passanti che hanno chiamato il 118.

L’ambulanza lo ha prelevato d’urgenza e lo ha trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove i medici lo hanno medicato.

Ora si attenderanno le prossime ore per accertare se l’esplosione ha causato lesioni permanenti.

Le forze dell’ordine invitano a non raccogliere fuochi artificiali o petardi da terra poiché potrebbero essere difettosi ed esplodere con facilità.

Sconsigliatissimo, poi, il tentativo di accendere i rimasugli o di bruciarli poiché la polvere contenuta può provocare potenti esplosioni, in grado di mutilare una persona.