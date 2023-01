Chiavari (Genova) – Restano gravi, all’ospedale San Martino di Genova, le condizioni del motociclista ferito ieri sera, intorno alle 22, nell’incidente avvenuto all’ingresso del porticciolo.

L’uomo era in sella alla sua moto quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un’auto ed è finito a terra riportando diverse ferite.

Subito soccorso, il centauro è stato stabilizzato dal personale dell’ambulanza del 118 intervenuta sul posto e poi trasferito in codice rosso, il più grave, in ospedale.

I medici del San Martino hanno riscontrato diverse fratture ed hanno ricoverato il motociclista.

In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità per quanto avvenuto.