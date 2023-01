Genova – Aveva preso di mira alcune librerie cittadine e rubava volumi da collezione e fumetti per poi rivenderli su una piattaforma online. Sono 148 i furti documentati contestati ad un uomo identificato e denunciato più volte dalla polizia locale.

L’uomo, cittadino italiano è stato colto più volte in flagrante sia alla Coin di via XX settembre sia alla Feltrinelli di via Ceccardi mentre cercava di uscire con un volume nascosto e pronto per essere rivenduto con magri guadagni.

All’uomo è caduto anche nel reato di ricettazione e dovrà rispondere di furti per un controvalore di oltre 2.000 euro.