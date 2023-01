Genova – Un grosso tronco d’albero è stato recuperato in mare nel canale di calma di Prà. Poteva rappresentare un pericolo per la navigazione, specie per le piccole imbarcazioni da diporto ma anche per le imbarcazioni che accompagnano i piloti alle grandi navi in arrivo al VTE.

Per questo motivo, dopo alcune chiamate alle autorità che non hanno sortito effetto, i soci della Società nautica Ilva di Prà sono scesi in campo e con una piccola barca hanno raggiunto l’enorme tronco e lo hanno assicurato con una cima e trainato sino all’approdo dove è stato tagliato in pezzi perché non si riusciva nemmeno a mettere in sicurezza per le dimensioni enormi che aveva.

Il tronco, un albero secolare, è stato forse trascinato in mare dalle correnti di qualche torrente e poi ha navigato con le correnti rappresentando un grosso pericolo per le imbarcazioni poiché semi-sommerso.

Facile sbagliarsi sulle sue reali dimensioni, diverse decine di metri di tronco e due grossi rami in grado di devastare facilmente la chiglia in vetro resina di una imbarcazione.

I volontari dell’associazione, con l’aiuto e il supporto di altre associazioni, stanno ora cercando di contattare le autorità per capire come poter smaltire tutta quella legna.