Ventimiglia (Imperia) – Il corpo senza vita di una donna è stato trovato sotto ad un cavalcavia, nella zona del centro.

Il cadavere è stato notato da un passante sotto alla passerella vicino a largo Torino e sul posto sono accorse le forze dell’ordine e l’ambulanza del 118 ma per la poveretta non c’era più nulla da fare.

Si tratterebbe di una donna italiana ma sono in corso accertamenti per identificarla con certezza e per chiarire le cause del decesso.