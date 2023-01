Una nuova perturbazione è in avvicinamento alla Liguria e porterà un nuovo peggioramento nel fine settimana. E’ preceduta da correnti umide meridionali che porteranno via via ad un aumento delle nuvole sulla nostra regione.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 6 gennaio 2023

Nubi basse saranno presenti su gran parte della regione e per l’intera giornata, senza produrre fenomeni. Schiarite probabili su Imperiese, Alpi Liguri e versanti padani in genere.

Venti deboli dai quadranti meridionali.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature stazionarie le minime, in lieve calo le massime

Costa: min 10/14°C, max 14/16°C

Interno: min +4/+11°C, max +9/13°C (fondovalle/collina)

Sabato 7 gennaio 2023

Piogge deboli nell’arco della giornata sul settore centro-orientale, in intensificazione in serata. A ponente tempo più asciutto con qualche schiarita.

Venti moderati da sud-sud/ovest.

Mare da poco mosso a mosso.

Temperature pressoché stazionarie.

Tendenza per domenica 8 gennaio 2023

Maltempo con piogge sparse, in genere deboli a ponente, a carattere di rovescio talora intenso sul centro e il levante

Venti sostenuti meridionali.

Temperature in calo