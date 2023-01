Genova – Un video proiettato sulla facciata del palazzo della Regione Liguria, in piazza De Ferrari, per ricordare Gianluca Vialli, il campione scomparso oggi, per un tumore, a 58 anni.

Un omaggio della Regione Liguria a Gianluca Vialli che ha segnato un’epoca del Calcio e della Sampdoria.

Il filmato, introdotto dalla scritta “Ciao Gianluca”, mostra alcuni dei momenti più emozionanti della vita e della carriera di Vialli, sia con la maglia della Sampdoria che con quella della nazionale.

Tanti i genovesi che si sono radunati spontaneamente in piazza. Tra questi anche Giuseppe Dossena, suo ex compagno di squadra nella Samp che vinse lo scudetto del 1991.