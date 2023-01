Londra – Mondo sportivo (e non solo) in lutto per la morte, all’ospedale inglese dove era ricoverato da qualche tempo, di Gianluca Vialli, 58 anni.

A darne notizia l’edizione online del quotidiano genovese Il Secolo XIX.

La notizia sta circolando in questi minuti sui principali Media

Vialli combatteva da anni con una forma di tumore che lo ha costretto a diersi cicli di chemioterapia che, però, alla fine non lo hanno salvato.

Insieme a Roberto Mancini, ora ct della nazionale, ha segnato un’epoca giocando nella Sampdoria dello scudetto con Paolo Mantovani presidente.

Sui social la commozione e il ricordo dei tanti fan che lo hanno seguito sin dai grandi successi con la Sampdoria e con la Juventus.

Alla fine il “compagno di viaggio indesiderato” – come Vialli chiamava il tumore che lo aveva colpito – ha prevalso sulla sua straordinaria voglia di combattere.

A pochi giorni dalla scomparsa di Pelé e Mihajlovic il mondo del Calcio torna ad essere colpito da un nuovo grande lutto.

L’ex giocatore di origini lombarde, gloria della Cremonese prima e poi della Sampdoria, della Juventus e del Chelsea era stato costretto a lasciare lo staff della nazionale azzurra del compagno di mille avventure sportive, Roberto Mancini, per l’aggravarsi delle sue condizioni.

notizia in aggiornamento