Ventimiglia (Imperia) – Era fuggito a Genova ma è stato identificato ed arrestato l’uomo che mercoledì avrebbe ferito al collo, con un coltello, un immigrato di 39 anni di origini africane.

La persona fermata è un connazionale del ferito che si trova ancora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Non è chiaro il motivo dell’aggressione ma l’uomo rischia l’accusa di tentato omicidio ed è stato trasferito in carcere dove attenderà il processo.

Dalle prime ricostruzioni sembra che tra i due sia scoppiata una violenta lite che è degenerata in rissa sino alla comparsa del coltello con il quale è stato ferito al collo il 39enne.

Fortunatamente il soccorso rapido e il trasporto in elicottero in ospedale gli ha salvato la vita.