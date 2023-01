Genova – Indagini in corso, a Sestri Ponente, per il caso del ragazzino di 17 anni che si è sdraiato sui binari del treno per scattare un selfie “mozzafiato” da pubblicare sui social. Qualcosa, nel racconto del ragazzo, non convince le forze dell’ordine intervenute sul posto dopo il blocco della linea ferroviaria e che lo hanno rapidamente individuato e denunciato.

Il giovane ha raccontato di aver deciso di scattarsi un selfie in una situazione di pericolo per poi postarla sui social ma alcuni elementi del racconto non combacerebbero e così si è deciso per un approfondimento, per sgomberare il campo dalla possibilità che le intenzioni fossero diverse o che la decisione di scattare quel tipo di selfie non fosse direttamente del ragazzino.

L’episodio è avvenuto martedì scorso nella stazione del ponente genovese e appena il giovane è sceso sui binari è stato notato e gli operatori hanno bloccato il passaggio dei treni.

Per questo motivo il ragazzo è stato denunciato per interruzione di servizio pubblico.