Genova – I funerali di Gianluca Vialli verranno celebrati a Londra, in Inghilterra. Sorpresa per tifosi e fan del campione morto ieri all’età di 58 anni, a causa di un tumore che non gli ha lasciato scampo.

A comunicarlo la famiglia che ha anche precisato che si tratterà di una cerimonia “privata” e dunque non aperta al pubblico. Una delusione per quanti avrebbero preferito una cerimonia ufficiale in Italia e alla presenza dei tanti fan e appassionati che hanno seguito il campione durante tutta la sua carriera in grandi squadre come la Sampdoria e la Juventus.

Ancora incerta la data della cerimonia ma è probabile che si tratti del 9 gennaio.

Sembra che, a prevalere, sia stata la decisione della famiglia di poter dire addio al congiunto lontano dal clamore mediatico e dalla folla ma c’è ancora la possibilità di una doppia cerimonia, privata con la famiglia e poi in forma ufficiale e magari in Italia dove Vialli dovrebbe essere sepolto.

Intanto la citta di Cremona, che diede i natali al campione, sta lavorando per organizzare un evento di commemorazione sportiva che potrebbe accogliere l’idea del presidente della Sampdoria ed ex compagno di squadra di Vialli, Marco Lanna, di organizzare un torneo quadrangolare con Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea per ricordare il campione facendo giocare tra loro le squadre dove Vialli ha militato nella sua straordinaria carriera.