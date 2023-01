Genova – Curioso intervento dei vigili del fuoco, ieri sera, intorno alle 21, in salita Montebello, una strada pedonale nelle vicinanze di corso Dogali. Un furgoncino per la consegna dei mobili è rimasto incastrato nella via che ha forse scambiato per un passaggio da poter percorrere con il mezzo.

Il furgone è rimasto incastrato e il conducente non riusciva più a procedere e nemmeno a tornare indietro ed ha dovuto chiamare i soccorsi.

Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che hanno liberato il furgone pur dovendo danneggiare il muro e una ringhiera metallica che verrà risarcita dall’assicurazione del mezzo.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale che, dopo aver identificato il conducente del furgoncino, lo hanno multato per aver percorso la strada chiusa al traffico.

(foto di Archivio)