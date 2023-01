La Spezia – E’ cessata alle 8 di questa mattina l’allerta Arancione diffusa ieri dalla Protezione Civile regionale su previsioni di Arpal.

I bacini grandi della zona C (Levante) sono in allerta gialla così come i bacini medi della stessa zona. L’allerta si concluderà alle ore 10.00.

Sono in atto ancora deboli precipitazioni a Levante, in particolare nelle zone interne mentre sul centro e sul ponente si stanno facendo strada le schiarite.

Parlando di cumulate questi i dati da inizio allerta (ieri alle 16):

Carro (La Spezia) 104 millimetri,

Parana (versante toscano del Magra) 101.8,

Santa Margherita Vara (Carro, la Spezia) 97.8,

Mattarana (Carrodano, La Spezia) 97.2,

Casale di Pignone (La Spezia) 90.

Le precipitazioni dalla mezzanotte di domenica:

Carro 172.6 millimetri,

Reppia (Né, Genova) 160.6,

Statale (Né) 158.8,

Mattarana 153.2,

Cichero (San Colombano Certenoli, Genova) 153,

Amborzasco (Santo Stefano d’Aveto, Genova) 152.8,

Parana 149.6, Diga di Giacopiane (Genova) 148.8,

Santa Margherita Vara 147.6.

Da segnalare anche il dato di Chiavari con 98.6 millimetri.

Per quanto riguarda i livelli idrometrici, il picco di piena è passato alla foce del Magra alle 4.45 (con un apporto inferiore al previsto di acqua proveniente dal versante toscano) mentre gli idrometri sul Vara hanno superato praticamente tutti il primo livello di guardia, restandone invece al di sotto alla foce.

L’Entella ha, invece, registrato livelli vicini alla prima soglia di guardia.