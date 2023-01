Genova – Torna la pioggia e tornano gli allagamenti alla rotatoria per via San Giovanni d’Acri a Cornigliano dove ormai i residenti sanno che bastano poche gocce per provocare il blocco del transito della auto.

Mentre si attende che la civica amministrazione intervenga per eliminare il problema, probabilmente alla rete di raccolta e deflusso delle acque, restano i disagi per gli automobilisti e i trasportatori, costretti a deviazioni ogni volta che in città cade la pioggia.