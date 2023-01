Genova – Si trova ricoverato all’ospedale San Martino il pensionato di 84 anni coinvolto nella tarda mattinata di oggi, in un incidente stradale in via Bobbio, a Staglieno.

Il pensionato era in sella ad uno scooter quando, per cause ancora da accertare, ha urtato un furgone cadendo pesantemente a terra.

Subito soccorso da alcuni passanti, il pensionato è stato trasferito in ambulanza all’ospedale, in codice rosso, il più grave.

Sul posto anche la polizia stradale che ha compiuto i rilievi per accertare l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità di quanto avvenuto.