Genova – E’ stata ritrovata, con qualche escoriazione ma nel complesso in buone condizioni di salute, la pensionata scomparsa da casa, nel quartiere di San Fruttuoso.

La donna, affetta da Alzheimer, era uscita di casa senza fare ritorno e il figlio, spaventato per il mancato rientro, aveva lanciato un allarme sui social, chiedendo di aiutarlo a cercare la madre.

La diffusione delle foto della donna ha permesso un rapido ritrovamento, confermando che la tempestività dell’avvio delle ricerche è fondamentale nella ricerca delle persone scomparse.

Nella notte la donna è stata ritrovata, confusa ma in buone condizioni, ed ha fatto ritorno a casa.

Il figlio ha così deciso di ringraziare pubblicamente, con un messaggio su Facebook, quanti l’hanno aiutato a ritrovare la madre scomparsa.

“Grazie al cielo la mamma è tornata a casa – ha scritto l’uomo – Un po’ ammaccata ma tutta intera. Grazie a tutti per il supporto e le testimonianze di solidarietà ricevute”.