Netto miglioramento delle condizioni meteo per la giornata di oggi, accompagnata però da forti venti che hanno fatto scattare l’avviso per burrasca forte diffuso dalla Protezione Civile regionale e che potranno creare disagi soprattutto sulla costa.

Un nuovo temporaneo peggioramento è atteso, però, già per la giornata di domani,, mercoledì per poi tornare ad un nuovo miglioramento.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 10 gennaio 2023

Al mattino cielo sereno ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi sostanziali cambiamenti, a parte qualche innocuo passaggio di velature.

Venti: al mattino tesi da nord-ovest su gran parte della regione, in indebolimento nel corso del pomeriggio.

Mari: mosso o molto mosso a levante. Moto ondoso in graduale calo

Temperature: in generale aumento.

Costa: min 10/15°C, max 15/20°C

Interno: min +6/+10°C, max +11/16°C (fondovalle/collina)

Mercoledì 11 gennaio 2023

Al mattino cielo sereno o al più velato. Aumento della nuvolosità soprattutto sul settore centro-orientale a partire dalla tarda mattinata.

Venti: moderati dai quadranti meridionali.

Mari: al mattino poco mosso con moto ondoso in graduale aumento.

Temperature: in calo

Tendenza per giovedì 12 gennaio 2023

Condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione.

Temperature sempre molto superiori rispetto alla media stagionale