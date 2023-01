Genova – Visite ed esami gratuiti, sino al 30 aprile, negli ambulatori del Palazzo della Salute alla Fiumara. La notizia, diventata virale sui social e non solo è però una fake news e la Asl3 ha smentito tutto.

Con una nota, infatti, la Asl3 smentisce quanto diffuso tramite WhatsApp e social circa la presenza di un ambulatorio presso il Palazzo della Salute di Fiumara che offrirebbe in via sperimentale fino al 30 aprile visite mediche gratuite nei giorni festivi e prefestivi.

La comunicazione fake diventata virale è generata da fonte anonima. Nelle prossime ore potrebbero scattare indagini sulla diffusione della falsa notizia.