Savona – Sono arrivate le prime 12 denunce per i commenti sessisti e volgari rivolti a Linda Cerruti, la campionessa ligure di nuoto sincronizzato che aveva postato una foto in riva al mare con le medaglie vinte agli europei di nuoto. La foto aveva scatenato un diluvio di commenti di incoraggiamento ma anche le solite manifestazioni di ignoranza e inciviltà, condite dalla presunzione che, sui social, si possa scrivere impunemente qualunque cosa.

Linda Cerrruti ha scelto di non lasciar perdere ed ha denunciato l’episodio dando il via alle indagini che ora risaliranno agli autori.

La polizia ha infatti identificato i primi responsabili dei commenti gravemente offensivi e sono scattate le denunce ed ora le persone si ritroveranno in Tribunale con gravi accuse.

Ogni collegamento al web, infatti, viaggia accompagnato da codici (IP) che consentono alle forze dell’ordine di risalire all’intestatario delle linee telefoniche, all’identificativo dei telefoni cellulari e all’identità del proprietario.

Le stesse leggi che impediscono di offendere le persone “nella realtà” valgono anche nel web e hanno la stessa gravità e punibilità.