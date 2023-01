Sarzana (La Spezia) – E’ entrato in un cantiere per rubare degli attrezzi ma ha parcheggiato l’auto in modo tale da essere notata dai proprietari della palazzina in ristrutturazione che hanno chiamato la polizia. Un ladro piuttosto inesperto quello scoperto dalla polizia proprio mentre cercava di allontanarsi dal luogo del furto con la sua auto.

L’episodio è avvenuto lunedì scorso quando i proprietari di casa, rientrando, hanno notato un’auto parcheggiata nella loro proprietà e non appartenente alla ditta appaltatrice che stava ristrutturando l’appartamento.

Dopo poco hanno visto una figura sospetta nel buio, che si aggirava all’interno della casa e hanno chiamato il 112.

Gli agenti della Squadra Volante, giunti sul posto, hanno cercato di fermare il ladro ma questi si è lanciato da una finestra e si è dato alla fuga nei campi vicini ma poi, dovendo recuperare l’auto, è tornato indietro fingendo che non fosse successo nulla.

Quando si è avvicinato alla macchina, però, gli agenti lo hanno fermato e gli hanno chiesto di aprire la vettura scoprendo che il bagagliaio era pieno di attrezzi da cantiere e macchinari anche piuttosto costosi.

L’uomo non ha saputo spiegare come mai fossero nel bagagliaio e poco dopo il responsabile del cantiere, arrivato sul posto, ha riconosciuto gli attrezzi come suoi facendo scattare l’accusa di furto.