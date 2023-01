La Spezia – Violenta rissa tra due gruppi di contendenti, ieri notte, in piazza del Bastione. Intorno alle ore 23.00 la centrale operativa della Questura ha ricevuto diverse chiamate preoccupate di residenti della zona che sentivano le urla della gente che si stava picciando in strada. Due pattuglie della squadra Volante sono accorse ma sul posto non hanno trovato nessuno. Probabilmente le persone coinvolte sono fuggite all’arrivo delle auto della polizia.

Mentre stavano raccogliendo informazioni gli agenti hanno sentito delle urla provenienti dalla parte opposta della piazza e sono accorsi riuscendo a fermare due dei soggetti coinvolti, uno dei quali trovato, inoltre, in possesso di sostanza stupefacente di tipo hashish

e per questo sanzionato ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90.

I due soggetti , entrambi aventi numerosi precedenti in materia di reati contro la persona e contro il patrimonio, venivano accompagnati presso gli uffici della Questura per gli accertamenti del caso, e venivano tratti in arresto ai sensi dell’art. 588 co 2 del C.P.

Questa mattina a seguito del processo per direttissima l’A.G. ha convalidato l’arresto e previsto la misura dell’obbligo di firma per entrambi.

Sono in corso gli accertamenti di quest’Ufficio, sia in merito all’identificazione degli ulteriori

soggetti coinvolti nella rissa, che di un altro episodio occorso nella medesima serata.