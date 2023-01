Genova imbiancata da una coltre di neve record che blocca per giorni il traffico e molte attività. Era il 13 gennaio del 1985 quando anche la città della Lanterna venne investita da quella che viene ricordata come “la nevicata del secolo”. Dall’inizio di gennaio il nord Italia era interessato da temperature molto rigide causate da “un’anomalia termica della stratosfera che provocò il congiungimento dell’anticiclone delle Azzorre con quello polare, permettendo la discesa di aria artica sull’Europa”.

L’ondata di gelo, aveva già provocato nevicate abbondanti ed anomale in Toscana, Umbria, Marche, Lazio e persino in Campania e le temperature minime scesero sino a – 20 gradi centigradi.

Nella notte tra il 12 e il 13 gennaio, a Genova, caddero sino a 50 centimetri di neve entrando di diritto, nella memoria dei genovesi, come una delle più abbondanti della storia.

Il manto nevoso coprì strade e marciapiedi e ben presto il traffico si bloccò, con gravi disagi per la circolazione.

La maggior parte delle scuole non ruscì ad aprire con comprensibile gioia degli studenti che hanno trascorso la giornata in furibonde battaglie a palle di neve e a costruire omini di neve.