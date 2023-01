Sestri Levante (Genova) – Sfrecciava in moto sull’autostrada A12 Genova – Livorno, contromano, senza patente e senza assicurazione e con la targa parzialmente coperta da nastro adesivo. Record poco invidiabile di violazioni e di multe per un ragazzo di 18 anni fermato dalla polizia stradale sulla A12 all’altezza di Sestri levante.

Una pattuglia di Brugnato (SP), in servizio di vigilanza stradale sulla tratta, lo ha intercettato mentre sfrecciava su una Ktm 500 e gli ha intimato di fermarsi alla prima area di parcheggio. Il giovane ha finto di fermarsi ma poi ha accelerato dandosi alla fuga.

Raggiunto dalla pattuglia, il ragazzo ha fatto una inversione a U ed è scappato correndo contromano tra le auto con grave pericolo per lui e per la sicurezza altrui.

Grazie ad una manovra folle il motociclista ha raggiunto un bypass aperto ed è scappato sulla carreggiata opposta, facendo perdere le proprie tracce.

Gli operatori della polizia giudiziaria di Brugnato, insieme alla squadra di Genova, hanno ricostruito l’accaduto e dopo una serie di accertamenti hanno rintracciato il motociclista.

Il giovane, appena diciottenne, risultato privo della patente di guida e dell’assicurazione, rintracciato presso il domicilio in provincia di Parma, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, attentato alla sicurezza dei trasporti e circolazione con targa alterata mentre la moto è stata sequestrata e gli sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di € 10.300,00.