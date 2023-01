Chiavari – Seconda giornata della tradizionale Fiera di Sant’Antonio e fiera Agricola con oltre 460 banchi e stand per l’esposizione e la vendita di diversi generi merceologici. Dopo il successo della giornata di ieri si spera di ripetere anche oggi, nonostante le previsioni meteo non proprio incoraggianti.

Previste anche oggi le modifiche alla viabilità.

Fino alle ore 24:00 del 15 gennaio 2023 sono in vigore i seguenti obblighi, divieti e limitazioni sulla circolazione veicolare e la sosta nel centro cittadino (la Polizia Municipale ha la facoltà, in caso di necessità contingenti, di variare le elencate disposizioni anche nei limiti temporali):

a) doppio senso di marcia nella carreggiata di Levante di viale Kasman, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Bado Giannotto e l’intersezione con corso Dante;

b) dare precedenza per i veicoli che transitano in viale Kasman con direzione mare ai veicoli in circolazione rotatoria all’intersezione viale Kasman, corso Dante, viale Marconi e ponte della Libertà;

c) doppio senso di marcia in corso Lavagna, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Gastaldi e quella con viale Kasman;

d) obbligo di svolta a destra in via Gastaldi per i veicoli transitanti in corso Lavagna con direzione di marcia levante – ponente, nel tratto compreso tra viale Kasman e via Gastaldi;

e) doppio senso di marcia in via Fabio Filzi;

f) obbligo di svolta a destra e fermarsi e dare precedenza – STOP – all’intersezione con via Cesare Battisti per i veicoli transitanti in via Fabio Filzi con direzione levante – ponente;

g) divieto di sosta, con rimozione forzata, e di transito a tutte le categorie di veicoli nella carreggiata di ponente di viale Kasman, nel tratto compreso tra via Bado Giannotto e l’intersezione con corso Dante, eccetto i veicoli degli operatori commerciali partecipanti alla fiera agricola.

Fino al termine della manifestazione di cui in premessa sono in vigore le seguenti norme relative agli obblighi, divieti e limitazioni sulla circolazione stradale e la sosta nel centro cittadino (la Polizia Municipale ha la facoltà, in caso di necessità contingenti, di variare le elencate disposizioni anche nei limiti temporali):

a) in via Costaguta senso unico di marcia da piazza Matteotti a piazza Verdi;

b) divieto di sosta e di transito a tutte le categorie di veicoli in via Brizzolara, eccetto i veicoli in uso o autorizzati dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Penitenziaria ed i mezzi di soccorso delle pubbliche assistenze;

c) in via Bontà, parte a mare da via Nino Bixio, doppio senso di marcia ed obbligo di fermarsi e dare la precedenza – STOP – all’intersezione con corso De Michiel;

d) in via Tripoli doppio senso di marcia ed obbligo di fermarsi e dare la precedenza – STOP – all’intersezione con corso De Michiel;

e) in via Nazario Sauro, tratto a mare da via Trieste, doppio senso di marcia ed obbligo di fermarsi e dare la precedenza – STOP – all’intersezione con corso De Michiel;

f) in via San Francesco, tratto a mare da via Trieste, doppio senso di marcia ed obbligo di fermarsi e dare la precedenza – STOP – all’intersezione con corso De Michiel;

g) in via Marsala doppio senso di marcia ed obbligo di fermarsi e dare la precedenza – STOP – con obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con via Entella;

h) in via Vinelli doppio senso di marcia con obbligo di svolta in via D. Gagliardo in direzione mare per i veicoli provenienti da via Vinelli;

i) in via D. Gagliardo doppio senso di marcia ed obbligo di fermarsi e dare la precedenza – STOP – all’intersezione con corso Assarotti;

j) obbligo di svolta a destra o a sinistra all’intersezione piazza N.S. dell’Orto viale Arata per i veicoli provenienti da viale Arata;

k) nella giornata di sabato 26 marzo 2022 è sospesa la facoltà di accesso in via Martiri della Liberazione prevista, per i veicoli commerciali, dalle ore 08:00 alle ore 10:00 dei giorni feriali;

l) per il periodo di svolgimento della manifestazione “Fiera di S. Antonio” i veicoli dei residenti o proprietari di box o posti auto siti nell’area compresa tra via Vittorio Veneto, via N. Bixio, via J. Rocca lato monte, via Bontà lato monte, potranno attraversare le intersezioni di via Bontà con via Bixio e di via Vittorio Veneto, via J. Rocca, via Grimaldi, a passo d’uomo ed adottando tutte le cautele del caso;

m) è consentita, se necessaria, la sosta ai veicoli di soccorso delle pubbliche assistenze sul lato di ponente di via Magenta e in corso Brizzolara;

n) divieto di sosta, con rimozione forzata, e di transito a tutte le categorie di veicoli nell’ambito delle vie e piazze, elencate in premessa, destinate allo svolgimento della manifestazione fieristica e alla sosta dei veicoli merci degli operatori eccetto i veicoli degli operatori commerciali partecipanti alla manifestazione.