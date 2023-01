Genova – Proseguono i disagi per gli utenti della Metropolitana che anche questa settimana chiuderà in anticipo per tre serate a causa di lavori.

Come avviene da mesi, infatti, per consentire la realizzazione dei lavori è prevista la chiusura anticipata della metro nelle sere di martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19 gennaio. Le ultime partenze saranno alle ore 21.10 da Brin per Brignole e alle ore 21.17 da Brignole per Brin.

Il collegamento serale con la Valpolcevera è garantito dalla linea 9 (Caricamento – Brin – Pontedecimo).

Il programma dei lavori prevede la manutenzione ordinaria della linea aerea di alimentazione, la verifica periodica dell’armamento e interventi nella galleria tra Brin e Dinegro.