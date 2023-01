Genova – Molti danni ma fortunatamente nessun ferito nell’impatto, nel porto, dove erano ormeggiati, tra due traghetti fermi ormeggiati in attesi di lavori per in manutenzione.

Il traghetto della compagnia Tirrenia Bithia ha rotto gli ormeggi per le fortissime raffiche di vento ed si è spostato finendo contro il Mega Express Three della compagnia Corsica Ferries.

Fortunatamente nell’impatto si sono registrati solo danni e in breve gli ormeggi sono stati ripristinati e rafforzati in vista della burrasca forte.