Santo Stefano d’Aveto (Genova) – Prima nevicata del 2023 per le cime più alte della Liguria e al Prato della Cipolla il manto nevoso ha già ricoperto tutto riportando l’atmosfera invernale che sembrava già dimenticata.

I fiocchi bianchi cadono già da ieri notte e lo stato bianco è già di diversi centimetri.

La speranza è che possa arricchirsi molto nelle prossime ore e nei prossimi giorni dopo la brutta sorpresa del Natale, con le piste prima innevate e poi, complici temperature inusuali, lo scioglimento anticipato ed imprevisto.

Anche per i prossimi giorni è atteso l’arrivo di un fronte freddo e perturbato che dovrebbe portare la neve anche a quote ben più basse.