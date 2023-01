Genova – Le Pubbliche assistenze dell’associazione nazionale ANPAS cercano volontari per il Servizio Civile ed organizzano un “Open Day”, sabato 21 gennaio, per poter conoscere le strutture e per offrire tutte le informazioni necessarie ad aderire al progetto.

Il Servizio civile prevede un rimborso spese di circa 440 euro al mese per un impegno richiesto di 25 ore a settimana per 12 mesi.

Le strutture sono aperte a chi vorrebbe avviare il volontariato ma anche ai semplici curiosi che voglio sapere di più sul funzionamento di una pubblica assistenza.

La formula dell’open day permette ai giovani di prendere contatto diretto con l’associazione a cui è interessato, conoscere al meglio le attività previste dal progetto di servizio civile, conoscere la formazione che viene proposta, “toccare con mano” l’ambiente che lo vedrà protagonista per i dodici mesi di servizio, farsi accompagnare dalla compilazione della domanda.

Le sedi saranno aperte a tutti gli interessati indicativamente in orario 9.00-18.00: a questo indirizzo si può trovare l’elenco delle sedi aderenti e i relativi recapiti.

E’ consigliabile comunque un contatto telefonico preventivo con la pubblica assistenza scelta per la conferma degli orari, che in alcuni casi può variare.

“Quest’anno – spiega Nerio Nucci, presidente Anpas Liguria – vogliamo puntare molto sul contatto diretto con i giovani interessati per coinvolgerli nel Servizio Civile: ai ragazzi viene richiesto di scegliere di impegnarsi per un anno intero al servizio della comunità, e per questo è necessario che ci mettiamo la faccia e apriamo le porte di “casa nostra”, per rendere questa scelta il più informata e consapevole possibile. Il Servizio Civile è una straordinaria opportunità sia per i ragazzi che per le pubbliche assistenze e, di conseguenza, per tutta la cittadinanza alla quale possiamo garantire servizi sempre più efficienti. Per tale motivo dobbiamo fare il possibile per far fruttare al massimo questa esperienza”.

Ricordiamo che il Servizio Civile Universale richiede un impegno di 25 ore a settimana per 12 mesi e prevede un compenso mensile di 444,30 Euro.

C’è tempo fino alle 14 di venerdì 10 febbraio per presentare le candidature nelle Pubbliche Assistenze Anpas della Liguria per 408 ragazzi tra i 18 e i 28 anni: tutti dettagli su progetti e modalità di partecipazione sul portale www.anpasliguria.it