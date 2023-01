Genova – Dopo Castelletto e Sampierdarena anche alla Foce pericolo per la presenza di sostanze oleose per strada. A segnalare l’emergenza la polizia locale che invita alla massima prudenza nella zona di piazza Rossetti, corso Marconi, rotonda 9/11/1989/ viale Brigate Partigiane direzione monte a causa di una sostanza molto viscida e potenzialmente pericolosa presente sul manto strale.

Nella zona di corso Carbonara, a Castelletto, si è dovuto addirittura scarificare e riasfaltare la strada per il pericolo di incidenti.

Alla Foce sono in azione le squadre di operai addetti alla manutenzione