Genova – Aperto a fine dicembre e nuovamente chiuso da giorni. Non c’è pace per gli utenti del parcheggio accanto alla stazione di Pegli che, dopo aver atteso per mesi l’apertura del cancello che impediva alle persone disabili (e ai normodotati) di accedere direttamente alle banchine dei binari, l’hanno visto aprire in pompa magna per poi rivederlo chiuso negli ultimi giorni.

Il Comune di Genova aveva annunciato l’apertura il 23 dicembre ma da qualche giorno il cancello è nuovamente chiuso e chi lascia l’auto nel posteggio è costretto a scavalcare (chi può) ma la maggior parte delle persone dirette alla stazione percorre il lungo giro di oltre 400 metri che conduce all’accesso diretto ai binari, rischiando di perdere il treno o, come avviene per le persone disabili o con problemi di deambulazione, a superare barriere architettoniche e ostacoli che potrebbero essere tranquillamente by passati con una semplice apertura.

A far divampare le proteste è soprattutto la mancanza di informazioni a riguardo.

Il cancello è stato aperto qualche settimana e poi, senza un apparente motivo, è tornato chiuso.