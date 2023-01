Sarzana (La Spezia) – Turbata per una brutta delusione d’amore aveva conosciuto su Tik tok un ciarlatano che affermava di essere un “mago” e si è affidata a lui per un tentativo di recuperare l’amore. Quando però ha capito di essere stata truffata ha ricevuto minacce di morte perché non voleva pagare.

Grazie all’intervento degli agenti del commissariato di Sarzana è terminata l’odissea di una ventenne sarzanese che tramite l’applicazione TikTok aveva conosciuto un sedicente cartomante che affermava truffaldino di poter risolvere problemi di cuore.

La particolare situazione sentimentale in cui si trovava la ragazza ha fatto sì che il ciarlatano riuscisse a conquistarne la fiducia, e dopo i primi messaggi in cui, facendole credere di dare tutto l’aiuto e la disponibilità possibili per farla tornare felice con il suo fidanzato, il furfante è passato alla fase due: chiedere soldi per evitare incantesimi negativi.

Lo stregone ha infatti iniziato una vera e propria sequela di minacce del tipo: …pensi che mi sfuggirai facilmente senza ripagarmi i soldi, è ora che hai creato tutti i problemi di questo mondo nella tua vita, guarda sono nel Tempio, già nella mia copertura demoniaca…e ancora: ti sto solo dando 2 ore di tempo per farti perdere entrambi gli occhi e poi farti diventare completamente matta. Credo che la morte sarà la soluzione giusta per te.

A questo punto la giovane ha finto di cedere alle minacce estorsive e si è fatta mandare i dati per effettuare i pagamenti. La somma inizialmente richiesta, ammontante a € 50 doveva essere versata su una carta PostePay.

Le indagini degli investigatori si sono concluse con la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria di un uomo, F.E. sessantenne della provincia di Campobasso, con precedenti specifici a carico.