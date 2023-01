Chiavari (Genova) – La mareggiata che si è abbattuta nelle scorse ore lungo la costa ligure ha causato alcuni danni nel comune in provincia di Genova.

Come comunicato dallo stesso sindaco, Federico Messuti, i problemi si sono concentrati lungo l’argine del fiume Entella, in particolare nel parco presente all’altezza della rotonda di via Trieste.

Sul luogo sono intervenuti immediatamente i soccorsi, che hanno messo in sicurezza la zona.