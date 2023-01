Genova – Le onde impetuose che da ieri martellano la costa della Liguria hanno fatto una “vittima eccellente” a Boccadasse dove è stato distrutto il gozzo Sant’Antonio, l’imbarcazione tradizionale ligure che ogni anno trasporta la cassa processionale dedicata a Sant’Antonio da Padova.

La barca era in secca sulla spiaggia del borgo marinaro e nella notte è stata trascinata dalle onde sino a finire in mille pezzi sugli scogli.

La Festa di Sant’Antonio da Padova a Boccadasse è uno degli appuntamenti più sacri e attesi in Liguria, e viene celebrata il 13 Giugno di ogni anno quando la cassa processionale della vicina chiesa viene portata in processione in mare, accompagnata da altre barche illuminate con torce e candele, sino alla traduzionale benedizione in mare.