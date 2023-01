Sanremo (Imperia) – Non ce l’ha fatta Riccardo Battista, il ragazzo di 22 anni soprannominato Ricky che aveva commosso i social con la sua battaglia contro il cancro. Il cuore di Ricky non ha retto l’ennesima crisi causata da una brutta polmonite che lo aveva colpito negli ultimi giorni e che aveva infranto il sogno di una cura sperimentale negli Stati Uniti per la quale erano state organizzate diverse raccolte di fondi.

Ricky ha combattuto con coraggio, sorretto da amici e parenti e da una fitta rete di persone che lo seguiva sui sociale e su alcuni blog che ne hanno raccontato l’avventura sfortunata.

Nel novembre del 2021 i medici gli avevano amputato una gamba e il calvario era diventato ancora più duro ma il ragazzo ha sempre dimostrato una voglia di vivere davvero non comune.

Purtroppo, quando sembrava possibile un consulto negli Stati Uniti, le condizioni di salute del ragazzo si sono aggravate e il viaggio della speranza è saltato.

Il cuore di Ricky ha smesso di battere questa mattina e sui social si moltiplicano i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia.